Als DEFA-Star in den Westen

Kubitschek wurde 1931 am Rande des Erzgebirges in Tschechien geboren. Ende des Zweiten Weltkrieges floh die Familie mit fünf Kindern gen Norden. In Sachsen-Anhalt bekam sie einen Bauernhof. Ruth Marias sehnlichster Wunsch war es, Schauspielerin zu werden. "Mit vier spielte ich zum ersten Mal Theater, eine Chinesin", erzählte sie dem "Stern". "Ich war so aufgeregt, dass ich mir während der Vorstellung in die Hosen schiss." Die Eltern wollten später von so einer Berufswahl zunächst nichts wissen, aber sie setzte sich durch. Nach Schauspielschulen in Halle (an der Saale) und Weimar gab sie ihr Debüt als Fina in Brechts "Herr Puntila und sein Knecht Matti" in Halle.