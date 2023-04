London (dpa) - Die an Multipler Sklerose erkrankte Schauspielerin Selma Blair ("Natürlich blond") berichtet von der besonderen Wirkung, die ihr Gehstock auf sie hat. "Sobald ich ihn in der Hand halte, beruhigen sich meine Stimme und mein Körper", erzählt die 50-Jährige US-Amerikanerin in einem Interview des Modemagazins "Vogue". Deshalb habe sie auch eine emotionale und körperliche Bindung an den Stock, sie nennt ihr eine "Erweiterung von mir".