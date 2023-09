Das ist auch der Titel eines Kinofilms, in dem die Schauspielerin mit Günther Maria Halmer ein Ehepaar spielt, zu sehen ab Donnerstag (21. September). Mit einer Wunderpille versuchen die beiden in der Kammerspiel-Komödie von Rainer Kaufmann, gemeinsam an schöne Zeiten zurückzudenken und die eingerostete Liebe so aufzufrischen.

Berger selbst ist in der Hinsicht alles andere als vergesslich. "Jeden Tag erinnere ich mich an bestimmte Erlebnisse oder Situationen und auch sehr gerne. Erinnerungen überfallen mich einfach." Dabei prägten sich ihr andere Dinge als etwa ihrem Mann. "Ich merke das an mir, dass ich Stimmungen besser wiedergeben kann, auch von Nebensächlichem", glaubt die Schauspielerin. "Da waren wir doch zusammen am Starnberger See essen und da war die Sonne hinter den Bergen und die Wolken davor - das weiß ich dann alles, der Michael kann sich an die Wiener Schnitzel erinnern."