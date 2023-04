Schauspielerin Shakespeare-Preis für Birgit Minichmayr

Weimar - Komplex und doppeldeutig - wie Shakespeare. So sei das Spiel von Birgit Minichmayr, hieß am Sonntag in Weimar bei der Ehrung der österreichischen Schauspielerin und Sängerin. Die 46-Jährige erhielt den mit 10.000 Euro dotierten Preis der Deutschen Shakespeare Stiftung, der in diesem Jahr erstmals vergeben wurde.