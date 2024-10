Bewusst wurde der Stiftungszweck breit gefächert und umfasst Jugend- und Altenhilfe, Erziehung und Bildung, Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, Umwelt und Naturschutz, Landschafts- und Denkmalschutz sowie Sport. Die Förderung erfolgt in der Regel im Geschäftsbereich der Sparkasse Mittleres Wiesental.

Jeweils 2000 Euro

Vorstand Georg Ückert und Stiftungsbeirätin Daniela Burgath überreichten im Rahmen einer Feierstunde in den Räumlichkeiten der Sparkasse in Todtnau einen Scheck über jeweils 2000 Euro an die Bergwacht Schönau sowie den Schwarzwaldverein Todtnau.