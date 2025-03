Unbekannt haben in der Nacht auf Sonntag die ersten Frühlingsboten in der Stadt zerstört: Aus einem der Pflanzkübel in der Scheffelstraße wurden beinahe alle Frühblüher ausgerissen und in der Fußgängerzone „verteilt“, wie die Polizei schreibt. Diese bemerkte das Zerstörungswerk gegen 2 Uhr – und pflanzte die Pflanzen teilweise notdürftig wieder ein, wie es in einem Bericht heißt. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/666980, sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.