Scheibenschlagen in Lörrach-Stetten: Fasnachtsfeuer auf dem Buck: Da ist es wieder – dieses Stetten-Gefühl

„Wer denn bi uns mithelfe will, kunnt ufe un hilft mit“

Der Frosch-Apotheker, der seit rund 30 Jahren am Schäfle-Eck sein Geschäft betreibt, ist einer der Gönner des Fasnachtsfeuers. Als Altsprachler („Ich war aufm Hebel.“) hat Taeschner, wie er zum Einstieg seiner Rede freimütig bekennt, „leider nur Altgriechisch und Latein gelernt – zwei tote Sprachen“. Da er „außerdem nicht sprachbegabt“ gewesen sei, „blieb leider keine Zeit für Alemannisch“. Immerhin heiße „Feuer“ auf Altgriechisch „Pyr“, dem alemannischen „Füür“ vom Klang her also gar nicht so unähnlich.

Zuvor hat „Goggi“ am Mikrofon den mehr als 50 freiwilligen Helfern gedankt, die das Feuer mit auf die Beine gestellt haben.

Hunderte marschierten am Sonntagabend gemeinsam zum Scheibenschlagen. Foto: Tim Nagengast

Und genau das ist es, was das Stettemer „Füür“ ziemlich einzigartig macht: Es findet einfach so statt. Ohne Verein hinten dran. Ohne behördliche Organisation. Stattdessen kommen mehrere Dutzend Freiwillige Jahr für Jahr wie selbstverständlich zusammen und stellen die Traditionsveranstaltung als „wilder Haufen“ auf die Beine. Benötigtes Material wird unterm Jahr bei Brogles und bei Familie Guggemos untergestellt. „Un wer denn bi uns mithelfe will, kunnt ufe un hilft mit“, wie Veit Biersack, einer der Organisatoren, es auf den Punkt bringt.

In Stetten gibt es eben auch 117 Jahre nach der Eingemeindung noch einen ganz eigenen Zusammenhalt, ein spezielles Zusammengehörigkeitsgefühl. Vor allem beim Fasnachtsfeuer und auch beim „Strooßefescht“ zeigt sich dieses stets von seinen schönsten Seiten.

Der Autor dieses Artikels wird aus seinem Notizen-Eifer gerissen und hat Sekunden später eine Bierflasche in der Hand. „De Veit“ hat sie ihm gebracht. Der ideale Einstieg für ein Gespräch. Und die Runde wird bald größer. „De Wohlschlegel, „de Oio“, „de Grüni“ und noch ein paar andere, dem Autor seit Jugendtagen vertraute Gesichter gesellen sich dazu. Es ist ein Kommen und ein Gehen. Gesichter tauchen aus dem Dunkel auf, Hände werden geschüttelt, es wird angestoßen, gelacht, sich erinnert und gefreut, sich mal wiederzusehen. Dabei verrinnt die Zeit.

Connie Francis und ein Bad der Gefühle

Da ist es wieder, dieses „Stetten-Gefühl“. Der Autor blickt dabei ein wenig ungläubig auf ein Grüppchen junger Leute, das eine Beatbox beim Hüttli umlagert. „Die Liebe ist ein seltsames Spiel, sie kommt und geht von einem zum andern...“ Connie Francis! Die hören echt Connie Francis.

Es ist unglaublich heiß auf dem Buck. Kein Wind. Kein Regen. Der riesige Feuerstoß lodert wie eine Eins. Etwas abseits bietet sich im Schein der Flammen ein wunderbares Bild. Hunderte von Menschen stehen beisammen, reden, sitzen in Grüppchen auf dem ausnahmsweise trockenen Boden oder grillen sich an langsam zu Gluthaufen zusammensackenden Schwedenfeuern einen Klöpfer.

Der Verfasser dieser Zeilen kommt derweil nur langsam vom Platz, als er den Heimweg antreten will. „Ja, solli, wart mol, di ha’n i doch au scho lang nümmi gseh“, hört er beim Gang über den Acker nicht nur einmal. Und sogar einen seiner Spitznamen, der ihm als Jugendlichem Mitte der 1990er-Jahre aus einer etwas missverständlichen Situation heraus am Stettener Adler-Brunnen verpasst worden ist. Den wird er wohl nie mehr ganz loswerden. Aber das ist eine andere Geschichte...