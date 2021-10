Scheidender DFL-Chef Seifert zu Corona-Impfung: Steht "viel auf dem Spiel"

Dass angesichts neuer Zahlen und Regeln in der Pandemie nun immer mehr Fans in die Stadien dürfen, freue ihn auch persönlich sehr. "Das ist fast schon wieder der Punkt, auf den wir eigentlich hingearbeitet haben", sagte der Funktionär. Fußball sei "eben mehr, als nur 90 Minuten unten auf dem Platz spielen. Das soziale Erlebnis ist schon etwas Besonderes", meinte er in dem TV-Interview bei "Reif ist Live".

"Der Schritt jetzt - und zwar nicht nur in den Stadion, sondern auch in den Hallen, in den Theatern, in den Kinos, in den Restaurants - ist meinem Verständnis nach auch überfällig", erklärte Seifert. "Insofern ist das am Wochenende auch ein gutes Signal an alle, die der Meinung sind, sie können ganz vernünftig selbst mit der Situation umgehen."

© dpa-infocom, dpa:211011-99-555040/2