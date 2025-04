Schienenersatzverkehr in Weil am Rhein: „Fahren Sie nicht nach Rheinfelden?“

Eine kleine Runde über Alt-Weil in Richtung Hochrhein

„Fahren Sie nicht nach Rheinfelden?“ fragt sie den Fahrer völlig fassungslos, der ihr als Trost nur in Aussicht stellen kann, dass er seine Runde über Rathaus Weil am Rhein dreht und sie dann wieder an ihren Ausgangspunkt in Stetten zurückbringen kann. „Wo ist denn die Linie 16?“ werden viele verwirrte Fahrgäste den Fahrer im Bus des Schienenersatzverkehrs auf dem Weg zurück nach Lörrach fragen, da der reguläre Kurs mit dieser Nummer um 13.50 Uhr ab Läublin-Park in Richtung Lörrach-Brombach einfach nicht kommt. Die Szene wiederholt sich an unterschiedlichen Haltestellen in Alt-Weil und Lörrach-Dammstraße, was die Stimmung nicht hebt.

Der Fahrer hat keine Lust, und keine Zeit, jedem Fahrgast einzeln zu erklären, wie er am besten zu seinem Fahrziel kommt. Außerdem fährt der Ersatzverkehr nicht über Riehen, sondern einfach durch den Tunnel. Zwei ältere Frauen sind bereits beim Einsteigen ungehalten, weil sie eigentlich mit der S5 bis Museum/Burghof bis vor die Haustür hätten fahren können. „Ich fahre in Lörrach nicht in die Innenstadt, sondern zum Busbahnhof“, versucht der Fahrer zu erklären. „Ja, ist die Schillerstraße in Lörrach nicht in der Innenstadt?“ fragt sie resolut nach, als sei der Mann gerade durch ihre persönliche Ortskundeprüfung für den Personenbeförderungsschein durchgefallen.

Die Ersatzhaltestelle ist nicht am Weiler Bahnhof, sondern am Rathaus. Der Bus fährt von dort über die Hauptstraße, die Zollfreie Straße, Damm- und Schillerstraße bis Busbahnhof Lörrach. Alternativ kann am Badischen Bahnhof in die S 6 nach Zell/Wiesental umgestiegen werden.