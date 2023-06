Mit der Pistole zählt Michael Schwald zu den besten Schützen in Deutschland. Jüngst stellte Schwald, der für den ESV Weil in der Bundesliga schießt, dies bei der WM-Qualifikation in Suhl eindrucksvoll unter Beweis. In der thüringischen Stadt wurde der zweite Teil der WM-Qualifikation in den Kurzwaffendisziplinen geschossen.