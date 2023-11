Schießsport: Sich nicht einlullen lassen

Wie war es dann, wieder in den Ligaalltag zurück zu kehren?

Die Unterschiede sind schon relativ groß. Bei der Champions League haben sie einen Besprechungssaal in einem Hotel zu einem Schießstand umgebaut. Es waren weniger Zuschauer, weniger Lärm. Dafür war das Programm dann auch ein wenig kürzer. Man hat schon Druck, weil die Gegner schon die Besten sind. Am Ende geht es bei jedem Schuss um alles.

Sie sind Lehrer von Beruf. Wie lässt sich der Beruf mit dem Sport vereinbaren und wie bekommen Sie das mit den Reisen koordiniert?

Die Schulferien liegen leider nicht immer so günstig. Daher ist es schon eine Herausforderung. Ich habe das Glück, dass mein jetziger Schulleiter dem Schießsport gegenüber aufgeschlossen ist. Auf dem Weg zu Olympia kommt er mir sehr entgegen. Stand jetzt werde ich für solche Maßnahmen unentgeltlich beurlaubt. Das muss man sich leisten können. Für die Schüler wird dann eine Stellvertretung gesucht. Man muss es halt auf die Reihe bekommen und es ist planerisch ein kleiner Albtraum. Aber wenn man die Bogen raus hat, dann kann man schon weit kommen.

Was unterrichten Sie für Fächer?

Mathe und Chemie. Wobei ich jetzt in Dornach aktuell nur Mathematik unterrichte. Bis Weihnachten habe ich noch eine Stellvertretung in Lörrach angenommen.

Wie nehmen die Schüler es auf, dass Sie als Schießsportler so erfolgreich sind?

Ich kann nicht so gut Gedanken lesen, aber ich würde sagen, dass es überwiegend positiv ist. Bei den Erwachsenen ist die Skepsis größer, wenn das Wort Schießsport fällt. Es klingt fremd und gefährlich. Kinder gehen damit anders um. Sie hören, dass es um die Nationalmannschaft und Olympia geht. Das ist für die Kids nur positiv.

Gab es denn schon mal die Aufforderung, die Waffe mal mit in die Schule zu bringen?

Schüler kommen auch auf viel Quatsch. Die meisten Äußerungen kann man damit entkräften, wenn man sagt, dass man da sei, um sie in Mathe auszubilden. Es hat an der Schule einfach nichts zu suchen.

Man könnte so aber auch Nachwuchs rekrutieren...

Ich verweise dann auch gerne immer wieder auf die lokalen Vereine in Lörrach oder Hauingen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn der eine oder andere Lust hat, das mal auszuprobieren. Und in der Schweiz gibt es noch mehr Vereine al.

Ihr Vater hatte hier in Lörrach einen Frisiersalon. Warum wurden Sie eigentlich Lehrer?

Der Sprung war nicht so leicht zu machen. Es wäre schon naheliegend, zu sagen, dass mein Bruder oder ich den Beruf vielleicht hätten ergreifen können. Aber ein Stück weit hat sich das nie als Option ergeben. So wirklich dazu geraten haben sie uns nicht. Sie haben immer gesagt, dass wir schauen sollen, wie weit wir kommen und was wir damit anfangen können. Nach dem Abitur haben mein Bruder und ich uns gesagt, dass wir das machen, was wir lieben.

Kleiner Blick nach vorne: Paris. Haben Sie schon mal geschaut, wie die Sommerferien im nächsten Jahr liegen?

Grundsätzlich würde es richtig gut liegen. Bei den Schweizer Sommerferien wäre der 1. Juli der erste Ferientag. Die Olympischen Spiele in Paris fangen Ende Juli an. Wenn es sich in der nächsten Saison herauskristallisiert, dass ich qualifiziert wäre, dann könnte ich eine Rolle spielen.

Die Ambitionen sind also da. Wie groß sind die Chancen, für Paris nominiert zu werden?

Das ist leider sehr schwierig. Da muss man auch ein wenig Glück haben. Die Startplätze sind verschwindend gering. Es gibt auf jeden Fall noch Chancen. Die beiden Turniere, bei denen man sich direkt qualifizieren kann, sind die Europameisterschaften im Frühjahr in Györ. Für alle, die dann noch nicht qualifiziert sind, wird es noch ein Quotenplatz-Turnier in Brasilien geben. Die Anzahl der Plätze, die man gewinnen kann, ist klein. Bei der EM sind es zwei. Wenn man Pech hat, muss man Erster oder Zweiter werden.

Was übt für Sie die Faszination beim Schießen aus?

Es ist schwierig, das jetzt so allgemein zu sagen. Letztendlich ist es die Faszination von der Technik aus zehn Meter Entfernung einen winzigen Punkt zu treffen. Die Sportgeräte haben dann noch mal ihren ganz eigenen Reiz. Darüber hinaus ist es eine ruhige, tolle Sache, bei der man für sich ist und mit seinen eigenen Gedanken ins Klare kommen kann. Man muss da aber schon für arbeiten und kann sich nicht einlullen lassen. Man muss dahinter sein und sich eine eigene Taktik erarbeiten.

Wie lauten Ihre Ziele für die nächsten Wochen und Monate?

Bis Weihnachten steht zum Glück nicht mehr so viel an. Wir schießen noch in der Bundesliga. Wettkämpfe unter Stressniveau sind wichtig, damit man seine Nerven stählen kann. Worauf es in diesem Jahr dann noch ankommt, das sind die Ausscheidungswettkämpfe zu den Europameisterschaften. Das ist ein interner Wettkampf im Dezember in Wiesbaden. Wir sind sieben Männer auf gleich gutem Niveau. Zur EM dürfen aber nur drei fahren. Aber da bin ich zuversichtlich, das ich es schaffe.