Schifffahrt: Umstrittener Hafendeal: MSC-Chef Toft will Wogen glätten

Die Hamburgische Bürgerschaft hatte am Mittwoch in erster Lesung den vom rot-grünen Senat vorgelegten Gesetzentwurf zum MSC-Einstieg abgesegnet. Weil CDU, Linke und AfD eine zweite und abschließende Lesung in derselben Sitzung verweigerten, erfolgt der endgültige Beschluss zu dem mindestens 40 Jahre laufenden Vertrag zwischen der Stadt und MSC frühestens in der ersten Sitzung nach der Sommerpause am 4. September.

Hamburg und MSC wollen die HHLA künftig gemeinsam führen

Hamburgs rot-grüner Senat will die Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) an Bord holen, um die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) und den Containerumschlag zu stabilisieren. Die Stadt soll dabei 50,1 Prozent und MSC 49,9 Prozent an dem Unternehmen halten. Bislang gehörten der Stadt rund 70 Prozent, der Rest war in Streubesitz.