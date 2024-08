Schiffsunglück Staatsanwalt ermittelt nach Jacht-Untergang wegen Tötung

Bei dem Unglück am Montag kamen in Ufernähe der italienischen Mittelmeerinsel sieben Menschen ums Leben, darunter der britische Milliardär Mike Lynch. 15 Menschen konnten gerettet werden, darunter fast die gesamte Besatzung. Der schwerreiche Software-Unternehmer Lynch hatte auf der Segeltour mit Familie, Freunden und Geschäftspartnern einen Freispruch vor Gericht feiern wollen.

Ermittler: Jacht von Fallböe getroffen

Nach Erkenntnissen der Ermittler wurde die "Bayesian" frühmorgens in einem Sturm mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde von einer Fallböe getroffen, was dann zum Untergang binnen weniger Minuten führte. Staatsanwalt Raffaele Cammarano sagte auf einer Pressekonferenz in Palermo: "Es war ein plötzliches, abruptes Ereignis." Allerdings hatten andere Kapitäne in der Region ihre Boote zuvor in Sicherheit gebracht.