Schlager in Schopfheim Sanny lässt die Besucher jodeln

Radio und Rührei

Höhepunkt seiner Show war die große Polonaise zu seinem Hit „Ab 1000 Meter sagt man Du“. Sanny brachte das Publikum mit einer witzigen Idee auch zum Jodeln und erfand dazu den „Hol’Rührei, Hol Radio“-Jodler. Bei „Hol Rührei“ drehte er die rechte Hand, um das Rühren von Eimasse zu verdeutlichen, bei „Hol’Radio“ zeichnet er ein liegendes Rechteck in die Luft, wie es die Schiedsrichter machen, wenn sie sich eine Szene in einem Fußballspiel noch einmal anschauen wollen.

Judith und Mel sind eines jener singenden Ehepaare, von denen es in der Volks- und Schlagermusik einige gab und gibt. Mit gefühlvollen Songs über die Liebe und das traute Zusammensein entführten sie die Senioren in eine heile Welt. „Wer liebt, ist nie allein“ und „Wo du bist, da will ich auch sein“ sangen sie und „Noch einmal 20“, in dem sich die beiden Norddeutschen in die Zeit zurückversetzen, in dem sie junge Erwachsene waren. Auch ein „Seemanns-Medley“ hatten die beiden im Gepäck, darunter „Nimm mich mit auf die Reise“, „Wo die Nordseewellen“, „Eine Seefahrt, die ist lustig“ und „Reeperbahn“.