Schlagermusik in Schopfheim: Judith und Mel treten auf

„Sanny“ wird laut Ankündigung volkstümliche Melodien sowie einige Oldies zum Besten geben und auch mit flotten Moderationen durch das Programm führen.

In der Halle ist Tischbestuhlung mit Bewirtung und freie Platzwahl. Einlass ist ab 14 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 36 Euro, an der Kasse 40 Euro. Karten gibt es bei Optik Turski in Steinen, Tel. 07627/77 30, im Café Läubin in Hausen, Tel. 07622/25 56, in Sigrids Bastel-Lädele in Schopfheim, Tel. 07622/44 93, bei Schreibwaren Saurer in Kandern Tel. 07626/78 64, im Gasthaus Krone in Tegernau, Tel. 0173/324 21 52, bei Post Vater in Maulburg, Tel. 07622/635 02, bei Völz-Reisen in Schopfheim, Tel. 07622/95 99, im Dorfladen Dörflinger in Hasel, Tel. 07762/97 72, im Gasthaus Krone in Zell, Tel. 07625/911 00 90, bei Radio Rübin in Hauingen, Tel. 07621/511 54, bei Anetts Buurelade in Minseln, Tel. 07623/ 741 62 84 und bei Wolfis Zäpfle-Ranch in Hüsingen, Tel. 07627/58 87 32.