Schlagersänger Mickie Krause gibt Benefizkonzert in Namibias Wüste

Gleich zum Auftakt gab es sogar ein Tänzchen mit den Fans. ""Ich bin ab dem 26. Februar bei ,Let's dance' dabei - auch wenn ich talentfrei bin: der Krause kann nicht tanzen", meinte er und kündigte an: "Ich werde aber auch bei den Himbas das Tanzbein schwingen." Dort stand am Sonntag die Eröffnung einer Schule an. Krause unterstützt die "Fly & Help"-Initiative seit 2018, als er Stiftungsgründer Meutsch in der Dominikanischen Republik über den Weg lief. Seitdem sind zwei nach ihm benannte Schulen in Afrika von Krause finanziert worden: eine in Ruanda, und eine in Kenia. "Silvester wollte ich die zweite Mickie-Krause-Schule in Kenia mit der Familie eröffnen", sagt er - doch das wurde Corona-bedingt nun auf Ende dieses Jahres verschoben.

Die dritte Schule in Namibia ist jetzt zur Hälfte finanziert- der Rest soll durch die Eintrittsgelder der Konzerte rein kommen. Er glaube fest an den Wert der Bildung und habe mit dem Benefizkonzert "ein Zeichen setzen" wollen, sagt Krause, der ansonsten gerne auf Mallorca auftritt.

