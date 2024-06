Ein Grund dafür, dass er nicht noch mehr Geld für Prestige-Objekte ausgegeben hat, sei, dass er keinen Wert auf Äußerlichkeiten lege. Kaiser, der in Münster lebt, setze stattdessen auf sichere Anlagen und auf sicheres Bewahren. "Ich habe ja eine Familie, für die ich verantwortlich bin. Insofern bin ich ein umsichtiger Mensch beim Thema Geldausgaben."

Roland Kaiser ist derzeit im Rahmen der Tour "RK50 - 50 Jahre - 50 Hits - Die große Tournee zum 50. Bühnenjubiläum" in Deutschland, der Schweiz und Österreich unterwegs. Am 21. Juni ist er in Hannover und am 22. Juni in Rostock, am 6. Juli spielt er in Hamburg auf der Trabrennbahn.