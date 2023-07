Schlagerstar Dieter Thomas Kuhn tritt beim Abi-Ball der Tochter auf

Kuhn, gelernter Masseur und medizinischer Bademeister, tritt traditionell in grellen Anzügen im 70er-Jahre-Stil auf, mit Schlaghosen, Plateauschuhen und breitem Revers am Jackett. Bei Abi-Ball der Tochter habe er allerdings in Zivil auf der Bühne gestanden. "Da hats für die Föhnwelle nicht mehr gereicht."

Die nächsten drei Open-Air-Konzerte seiner "Hello Again! Viel zu lang war die Zeit"-Tour auf dem Stuttgarter Wasen (22.7.), auf dem Hamburger Großmarkt (11.8.) und der Berliner Waldbühne sind ausverkauft, im September schließen sich weitere Auftritte in Köln (22.9.) und Mannheim (23.9.) an.