Schlageter-Denkmal in Schönau: Schüler sollen an Info-Tafel mitwirken

Familie einbeziehen?

Jesko Anschütz gab seinen Fraktionskollegen Recht. In drei Wochen müsse am Schlageter-Denkmal keine Infotafel hängen. In Bezug auf die Gestaltung der Tafel sagte er: „Besser ist es, wenn wir was Gescheites haben.“

Mechthild Münzer (CDU) betonte, auch die Schlageter-Familie müsse bei der Entscheidung über den Text miteinbezogen werden. Bürgermeister Schelshorn wies daraufhin, dass letztlich der Gemeinderat entscheide, was auf der Infotafel stehe.

Neben dem Text auf der Infotafel ist auch unklar, wie groß sie sein soll. Schelshorn sagte: „Entweder A0, A1 oder A2.“ Er wünsche sich, dass das Projekt bis Schuljahresende abgeschlossen werde. Es werde um Schlageter ein „Hype gemacht, wo jahrelang Ruhe war.“ Björn Büchele stimmte ihm zu. Das Thema „Schlageter“ müsse von der Tagesordnung runter.