Lübeck - In einem Großeinsatz hat die Polizei am Dienstag ein Berufsschulzentrum in Lübeck abgeriegelt. Grund sei eine mögliche Bedrohungslage, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Gegen 11.00 Uhr sei ein entsprechender Alarm von der Emil-Possehl-Schule im Stadtteil St. Lorenz Nord bei der Polizei eingegangen. "Wir sind dabei, zu klären, was der Grund für diesen Bedrohungsalarm gewesen ist", sagte er.