Schleswig-Holstein: Haus am Abgrund: Jugendorganisation muss Gebäude schließen

Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" darüber berichtet. Ende Januar war ein Baum in die Ostsee gestürzt und hatte ein Loch in den ohnehin nur schmalen Wanderweg gerissen. Das Loch und die Absperrung des Wanderwegs lassen sich von einem der vorderen Zimmer erschreckend gut sehen. Nur noch gut vier Meter liegen zwischen einer Ecke des Hauses und dem Abgrund. Der kleine Vorgarten liegt noch näher an der Abbruchkante.