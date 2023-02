Filmfestival Kristen Stewart: Berlinale ist "konfrontativ und politisch"

Teil der Jury in diesem Jahr sind auch die deutsche Regisseurin Valeska Grisebach ("Western"), die US-Castingagentin Francine Maisler ("Dune", "She Said"), der rumänische Regisseur Radu Jude und die spanische Regisseurin Carla Simón, deren Film "Alcarràs" im vergangenen Jahr gewonnen hatte.

Feierlich eröffnet wird die Berlinale am Donnerstagabend mit der Komödie "She Came to Me" der Regisseurin Rebecca Miller. Dabei soll auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Video zugeschaltet werden. Eingeführt wird Selenskyj von Hollywoodstar Sean Penn, der bei der Berlinale seinen Ukraine-Film "Superpower" vorstellt.