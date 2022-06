Schliengen 25 Jahre Firma Brendlin in Schliengen

Die Umsetzung des Gestaltungskonzepts mit allen Arbeiten zur Raumaufteilung ist schon die beste Werbung in eigener Sache. Die Räume wirken sehr hell, wurden zurückhaltend, aber modern und nachhaltig mit unterschiedlichen Materialien gestaltet. So finden sich angenehm wirkende Holzapplikationen an den Wänden und Heizkörperverkleidungen, an den Handläufen in den beiden Treppenaufgängen und bei den Möbeln. Moderne Licht- und Kommunikationstechnik und viele andere Gewerke zeigen die Möglichkeiten, wie sie von der Schliengener Firma M. Brendlin GmbH zusammen mit den Partnerfirmen für ihre Kundschaft angeboten werden können. Dazu gehört auch die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen, eine Spezialität der M. Brendlin GmbH. In dem Betriebsgebäude steht auch eine Fertigungsmaschine, mit der Gipskartonplatten bearbeitet und für die Projekte vorbereitet werden können.