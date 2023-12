Schliengen: 300 Bäume aus dem Gemeindewald

Erneut hatten die Mitarbeiter der Gemeinde 300 Exemplare geschlagen, vom Bäumchen bis zum Baumriesen war alles dabei. Drei Meter die Größten, etwa 1,20 Meter die Kleinen. Für ein schön rund gewachsenes Tännle hatte sich eine Kundin aus Liel entschieden. „Wie aus dem Bilderbuch“. Welche Art daheim für Freude sorgen werde, wisse sie nicht, seit jeher vertraue sie auf den Förster, teilt sie mit. Im Einsatz waren wie gewohnt die Förster Patrick Tröndle und Heike Wiegand sowie tatkräftige Kollegen. Einer trug ein Filzhütchen, hatte die Hemdsärmel hochgekrempelt und schnappte sich mit gezieltem Griff ein Riesending von Tanne. Zack, rein in den Trichter, und schon kam am Ende ein zahmes Paket zum Vorschein. Die rasche Verwandlung stand unter Beobachtung, vor allem bei Männern im Knirpsenalter. Mit 1,95 Metern darf sich Förster Tröndle als ausgewachsen betrachten, und seine Größe sei hilfreich beim Messen, wie er schmunzelt. Eine Kundin schiebt sich zur Kasse, 1,40 Meter schätzt der Kenner, und - das Metermaß sieht das genauso. Verkauft wurden Nordmanntannen, der Renner, weil sie lange halten. Die gute alte Fichte, korrekt die Rotfichte, sei vorhanden, werde aber nur selten verlangt. Menschen, die sich an die Kindertage erinnern, bleiben bei der Fichte. Außerdem gab es Grautannen. Tröndle erklärt die Optik: Lange grau-weiße Nadeln, die grün-bläulich schimmern – kurz: Wie gezuckert!