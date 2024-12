Schliengen: 60 Jahre mit Blut Leben gerettet

Ihr Blick zurück geht vor allem auch auf die Coronazeit, die in vielerlei Hinsicht eine große Herausforderung gewesen sei – „das war für alle sehr belastend“. Sie verweist auf den immensen Hygiene- und Organisationsaufwand, den die Pandemie mit sich gebracht habe. Dazu kam, dass viele Spender das anschließende Beisammensein schmerzlich vermissten – beim Schliengener Weihnachtstermin gibt es beispielsweise traditionell Hähnchen und Pommes. „Statt eines gemeinsamen Essens gab es ein Lunchpaket in die Hand gedrückt. Das war nicht schön“, erinnert sich Senft an die schwierige Zeit zurück. Sie sei gerade bei diesen erschwerten Bedingungen froh gewesen, „das wir ein gutes Team haben“. Dabei nennt sie auch die Küchencrew, die in der Coronazeit 300 Essenstüten zu packen hatte.

Die Blutspendetermine habe man in den vergangenen Jahren immer in Eigenregie und mit eigenen Helfern stemmen können – beim Termin in den Sommerferien sei dies allerdings regelmäßig eine Herausforderung, weil viele Mitglieder im Urlaub seien.

Höchste Spenderzahl

Erfreulich seien indes die Spenderzahlen während der Pandemie gewesen, die auch die sehr große Hilfsbereitschaft widergespiegelt habe. „Im Jahr 2021 zählten wir so viele Spender wie noch nie, rund 1100“, berichtet Senft. „Wir konnten es gar nicht glauben, das waren zum ersten Mal mehr als 1000 Blutspenden in einem Jahr.“