Schliengen 71-Jährige bestohlen

Eine 71-jährige Frau wurde am Freitag gegen 10.30 Uhr auf einem Parkplatz eines großen Lebensmittelgeschäftes in der Straße „Am Sonnenstück“ von einem unbekannten Mann angesprochen und gefragt, ob sie ihm eine Zwei-Euro-Münze wechseln könne. Die Dame holte ihre Geldbörse heraus, öffnete diese und der unbekannte Mann habe in die Geldbörse gegriffen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Zuhause bemerkte die Dame das Fehlen ihrer Geldscheine in Höhe von 260 Euro. Es liegt die Vermutung nahe, dass der unbekannte Mann in einem unbeobachteten Moment die Geldscheine aus der Geldbörse zog.