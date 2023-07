Schliengen Abschiedsfotos auf dem roten Teppich

Ausbildungsvertrag in der Tasche

Welche Wege die Absolventen der Gemeinschaftsschule in Schliengen nun gehen, erfuhren Eltern und Lehrer bei der an der Gemeinschaftsschule in Schliengen bereits traditionellen Präsentation. So wird beispielsweise ein Teil der Schüler nach dem Realschulabschluss auf ein weiterführendes Gymnasium oder eine andere weiterführende Schule wechseln. Viele der Haupt- und Realschulabsolventen haben einen Ausbildungsvertrag in der Tasche und starten in sozialen und handwerklichen Berufen in der Region ins Berufsleben oder absolvieren ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ).