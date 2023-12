Schliengen: Abteilungen ziehen zusammen

Die Bebauungsgrundfläche ihrerseits belaufe sich auf 770 Quadratmeter, hingegen das Gesamtflächenvolumen auf rund 4000 Quadratmeter, so Renkert. Beim Heizsystem handle es sich um eine Split-Wärmepumpe in Verbindung mit einer PV-Anlage. Der aktualisierte Bauleitplan sehe eine Fertigstellung dieses Gesamtprojekts noch vor der Sommerpause 2024 vor, kündigte Renkert an. Erwähnt wurden noch naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen mit entsprechenden Eckpunkten. So unter anderem die Pflanzung von 20 Silberweiden im Gewässerrandstreifen.