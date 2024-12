Schliengen: Abwasser wird nachträglich teurer

Kritik aus dem Ratsrund

Mit Bauchschmerzen sahen mehrere Räte die rückwärtigen Gebührenerhöhungen – besonders Familien würden dadurch belastet, hieß es in der Ratsrunde. Barbara Theurer (SPD) stellte fest, „dass wir bei den Gebühren noch nie so hoch lagen“. Bodo Zimmermann (CDU) gab zu bedenken, dass in der Gemeinde viel gebaut worden sei. „Immer mehr Baugebiete heißt auch immer mehr Leitungen und Kanäle und damit immer mehr Abwasser und Schmutzwasser – die Abflüsse werden so natürlich größer“, fasste er zusammen. Er meinte zudem, dass es angesichts dieser Tatsachen in Zukunft wohl nicht billiger werde. Lanver ergänzte, dass er nicht wisse, wie das Vorgängerbüro gerechnet habe. Es seien aber auch einige Kosten in den vergangenen Jahren „hoch gegangen“.