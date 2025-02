Schliengen: AfD erzielt in Niedereggenen und Liel Spitzenwerte

Das Ergebnis war für ihn abzusehen, „und dass die AfD so viele Stimmen bekommt“, meint auf Nachfrage Liels Ortsvorsteher Ottmar „Henry“ Sprich. Die Bürger wählten aus Frust und Protest, sagt er, wobei viele überhaupt nicht wüssten, wo sie ihr Kreuzchen machen. „Die sind auf das Thema Migration aufgesprungen.“ Verständnis habe Sprich, der 2024 auf der SPD-Liste in den Gemeinderat eingezogen, aber kein Parteimitglied ist, dafür indes nicht. „Da sind Leute darunter, die dreimal im Jahr in den Urlaub fahren und trotzdem unzufrieden sind.“ Er sieht die regierenden Parteien in der Pflicht, „endlich zu handeln, sonst wird es bei der nächsten Wahl brenzlig“. Das Ampelchaos habe es den Wählern schwergemacht zu entscheiden, wem sie ihre Stimme geben. Besondere Mitschuld am Dilemma trägt für ihn Olaf Scholz – er habe als Kanzler mit seiner „Larifari“-Mentalität versagt.

Schwere Schlappen

Die SPD stürzte in der Gesamtgemeinde ab. Beispielsweise stimmten in Mauchen nur noch 13,7 Prozent für die Roten – bei der Wahl 2021 waren es noch doppelt so viele (26,1%). Den höchsten Wert erreichten die Genossen in den beiden Wahlbezirken des Kernorts (15,8% und 15,7%).

Wie bundesweit muss die FDP auch in Schliengen eine schwere Schlappe hinnehmen. Während die FDP 2021 noch knapp 16% holte, scheitert die Partei jetzt knapp an der Fünf-Prozent-Hürde. Kandidat Amir Ismaili bleibt bei unter drei Prozent chancenlos. Der heimische Kandidat Christoph Hoffmann, der nicht mehr antrat, hatte damals noch die meisten Erststimmen für sich verbucht.