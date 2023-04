Schliengen Aktion Hilf Tim sucht Lebensretter

Da die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ bislang erfolglos ist, setzen Tims Familie und Freunde alle Hebel in Bewegung, um zu helfen, heißt es in einer Pressemitteilung der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei). Gemeinsam mit der DKMS organisieren sie eine Online-Registrierungsaktion. Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich über www.dkms.de/hilftim ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zum Lebensretter werden.