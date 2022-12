Schliengen Als bester Folk-Rock-Song nominiert

„Ich habe erst geschaut, ob es funktionieren kann“, ergänzt Schultz, der Erfahrung darin hat, noch unfertige Stücke zu arrangieren. Anschließend habe man überlegt, die Songs zu veröffentlichen. „Erstmal macht mir die Musik Spaß, es geht nicht darum diese zu kommerzialisieren“, sagt Döppert und gibt zu, auch Geld in das Hobby zu investieren. Das Budget sei jedoch beschränkt. Den – bescheidenen – Erlös aus den Streamingeinnahmen spendet Döppert an die Stiftung „Off Road Kids“ in Bad Dürrheim, die sich bundesweit um Straßenkinder und junge Obdachlose kümmert.

Dafür investiert er jede Menge Zeit in sein Hobby, insbesondere darin seine Songs über Spotify, Amazon oder Apple Music bekannt zu machen. „Es ist gut, dass sich das nicht tragen muss“, ergänzt Schultz. Eine Musikkarriere zu starten sei heute viel schwieriger als noch in den 1980er Jahren, als sich mit dem Verkauf von Schallplatten und CDs noch Geld verdienen ließ.

Um seine Songs zu vermarkten, beteiligt sich Florian Döppert an Musikwettbewerben. Mit Erfolg: Im vergangenen Jahr räumte „Southdogrock“ mehrere Preise beim deutschen Rock- und Pop-Preis ab. Gleich drei Songs, die unterschiedlicher nicht sein können, hatte er eingereicht. Unter anderem gab es erste Plätze in der Jurywertung für „Old and Tired Dog“ als bester Blues-Rock-Song des Jahres sowie für „Rote Rose“ in der Kategorie „Bester Schlager“ des Jahres. Das Lied ist ganz im Stil der Neuen Deutschen Welle.

Auch in diesem Jahr trat er wieder mit drei Songs beim Wettbewerb an, dessen Preisverleihung am 17. Dezember in der Siegerlandhalle in Siegen stattfinden wird. Der Folk-Shanty „Der alte Mann“, der ebenfalls am 17. Dezember auf den Streaming-Plattformen veröffentlicht wird, ist für verschiedene Preise nominiert. Eingericht hat er den R&B-song „Die große Liebe“ sowie den eher akustischen Folk-Song „Weißt Du noch“. Mit letzterem ist Döppert sowohl in den Kategorien bester Folkrocksong, bester Folkrocksänger sowie bester Song des Jahres nominiert.

Und woher kommt der Name „Southdogrock“ für das Projekt? In seiner Familie habe es schon immer Hunde gegeben, erklärt er. „South“ sei eine Remineszenz an seine südbadische Heimat und „Rock“ erkläre sich von alleine, meint er.

Zu hören sind befreundete Musiker aus der Region, aber auch aus Döpperts Heimat. Darunter sind auch die Bandkollegen von „Nix“, wo er eingestiegen ist.

Weitere Informationen: https://www.youtube.com/@southdogrock7595