Schliengen: Am Feuerwehrhaus öffnet sich das erste Fenster

Dorfgemeinschaft

Ab dem 1. Dezember lädt der Verein zum abendlichen Innehalten beim Besuch der Fensteröffnungen sowie beim Musizieren unter dem Weihnachtsbaum ein. Beginn ist jeweils um 17.30 Uhr. Gemeinsam mit den jeweiligen Gastgebern freuen sich die Mitglieder des Frauenvereins auf viele Besucher. Der Verein dankt allen Teilnehmern für die Unterstützung und ihren Beitrag zur Dorgemeinschaft.

Von Haus zu Haus

Los geht’s am Sonntag, 1. Dezember, mit dem Öffnen des ersten Fensters beim neuen Feuerwehrgerätehaus Eggenertal, Hohlebachstraße 63/1. Anschließend wandert die Veranstaltung von Haus zu Haus bis zum Musizieren unterm Weihnachtsbaum am Montag, 23. Dezember, auf dem Kanonenplatz und der Einweihung der Krippe an Heiligabend, 24. Dezember, in der Kirche.