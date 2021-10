Schliengen. Leicht verletzt hat sich der Fahrer eines Traktorgespanns am Mittwochmorgen auf der B 3 bei Schliengen. Laut Mitteilung der Polizei hatte der 67-Jährige gegen 9.10 Uhr den „Schliengener Berg“ talwärts in Richtung Schliengen befahren. Der Anhänger am Traktor war mit gut 20 Tonnen Mais beladen. Auf der abschüssigen Straße dürfte die Ladung ins Rutschen geraten sein. In der Folge geriet der Anhänger ins Schlingern. Das gesamte Gespann drehte sich von der Straße und kam neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der Traktor wurde dabei mit dem Dach gegen eine Böschung gedrückt und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer überstand den Unfall mit leichten Verletzungen. Es entstand beträchtlicher Sachschaden von rund 50 000 Euro, so die Mitteilung der Polizei. Die Bergungsarbeiten zogen sich bis in den Nachmittag hinein.