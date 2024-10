Schliengen: Auf die Menschen zugehen

Für Auggen und Schliengen habe sie noch keine großen Pläne. „Es sind noch nicht alle Kisten ausgepackt“, sagt die Pfarrerin und ergänzt: „Ich war zunächst noch damit beschäftigt, die Leute kennen zu lernen.“ Hinzu kommt auch, dass die evangelische Kirche im Wandel begriffen ist. So habe sie sich bereits an den Gremiensitzungen zur Bildung eines „Kooperationsraums“ mit den Gemeinden Neuenburg, Auggen, Schliengen mit Mauchen sowie Eggenertal-Feldberg mit eingebracht. Das letzte Wort hätten aber die Ehrenamtlichen in den Gemeinden, sagt sie. Wichtig ist ihr, auf die Menschen zuzugehen. Bedarf sieht sie für einen Besuchsdienst, der alte, kranke oder trauernde Menschen betreut. Ältere Menschen, aber auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Hier hat sie vor allem das Pflegeheim „Am Sonnenstück“ in Schliengen vor Augen. Die Gemeinden Schliengen und Auggen seien sehr unterschiedlich, hat sie festgestellt. Die große Stärke der beiden Gemeinden sei, Feste zu feiern. Der Gottesdienstbesuch sei jedoch nicht so üppig, dies falle vor allem in der großen Auggener Kirche auf.

Bettina von Kienle

Sie wurde 1962 in Wertheim

geboren und wuchs in Karlsruhe

auf. Nach dem Abitur am Karlsruher Bismarck-Gymnasium 1981 studierte sie evangelische Theologie an den Universitäten Göttingen

und Tübingen

und machte 1988 das erste Theologische Examen an der Universität Heidelberg und die Promotion 1993.Es folgten ein Lehrvikariat in Kehl und das zweite theologische Examen 1995. Weiter Stationen waren Pfarrvikariate in Schefflenz (1996/97) und Lörrach

(1997 bis 1999) inklusive Religionsunterricht in Haltingen

. Von 1999 bis 2004 war von Kienle Pfarrerin in Murg-Rickenbach und zuletzt in Villingen

sowie parallel dazu Klinikseelsorgerin am Schwarzwald-Baar-Klinikum.