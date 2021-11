Schliengen Auf Panoramawegen rund ums Tal

Vor rund 25 Jahren ist das Manne Brünnli am Unteren Rüttiweg entstanden. Die Anlage am Wald hat er damals mit seinem Enkel Denis gebaut. Sein bisher letztes Werk ist die Sunnhohle-Bank im ehemaligen Steinbruch, die 2020 aufgestellt wurde.

Alfred Jung ist ein Mann der Tat, „ich muss immer etwas tun“, schmunzelt der Rentner im Unruhestand. Sein Motto lautet: Wer rastet, der rostet.

An der Stelle, wo heute das „Gränzbänkli“ steht, sei er immer wieder vorbeigekommen und habe gedacht: „Das ist so ein schöner Platz mit einer so grandiosen Aussicht, das schreit danach, dass man hier etwas macht.“ Gesagt, getan. Jung machte den Landwirt aus, dem das Grundstück gehört und bekam grünes Licht für die Aktion. Das Holz für die Bank aus dem Bürgler Wald ließ er in Kandern zuschneiden, Bernd Kiefer aus dem Ort sorgte für die Schrifttafel.

Er habe in den vergangenen Jahren immer Unterstützung und helfende Hände für seine Projekte gefunden, blickt Jung zurück. Dazu gehört Ortsvorsteher Bernhard Ströbele, der ihm auch beim Erstellen des Rundwegs behilflich war. Gemeinsam mit der Gemeinde hat Ströbele die Kosten für die 500 Wanderwege-Flyer getragen. Das Engagement von Alfred Jung, der in den vergangenen Jahren in Eigeninitiative vieles auf die Beine gestellt hat, sei sehr lobenswert, hält der Ortsvorsteher im Gespräch mit unserer Zeitung fest.

Der Wald-Rundweg (zirka sechs Kilometer) und der Reben-Rundweg (zirka vier Kilometer) starten jeweils an der Niedereggener Kirche/Friedhof. Auf dem Weg liegen Ramstel Brunnen, Manne-Brünnli, Gränzbänkli und Horbe Brünnli beziehungsweise Sunnhohle-Bank und Heidel-Hüsli.

Neben den durch Alfred Jungs Engagement geschaffenen Plätzen führen die Wanderwege auch am Fritz-Graser-Platz auf der „Stelli“ vorbei sowie am Rundweg Trockenmauern und am Gutedelplatz. Die Wanderwege-Flyer liegen im Bücherregal am Kanonenplatz aus sowie im Hofladen Jung.