Schliengen: Aufbruch in eine gemeinsame Zukunft

Fusion war gewünscht

„Die Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses ist ein freudiges Ereignis“, betonte der Bürgermeister und oberste Dienstherr der Feuerwehrleute. Das Konzept eines gemeinsamen Gerätehauses geht auf die Ergebnisse des vom Gemeinderat im Jahr 2017 beschlossenen Feuerwehrbedarfsplans zurück, erinnerte Renkert an den Startschuss für die Realisierung. Dass mit dem gemeinsamen Standort und der daraus resultierenden Fusion der beiden Abteilungen dem Wunsch der Feuerwehrleute im Eggenertal entsprochen werden konnte, sei nicht selbstverständlich, hieß es. Tatsächlich erheben sich normalerweise gegen solche Fusionsüberlegungen erhebliche Widerstände. Nicht so im Eggenertal. „Hier war es ganz einfach. Es kam den Wünschen der beiden Feuerwehren entgegen“, freute sich Renkert.

Weil nun mehr als 70 aktive Feuerwehrleute unter einem Dach untergebracht sind, erforderte das vorgeschriebene Raumprogramm eine entsprechende Größe des neuen Gerätehauses zwischen den beiden Dörfern. Für die Gemeinde Schliengen löste das eine Investition von rund 4,3 Millionen Euro aus, berichtete Renkert. Tatsächlich kommt das neue Feuerwehrhaus rund 300 000 Euro günstiger aus, als ursprünglich in der Kostenschätzung ausgewiesen wurde. Bekannt wurde bereits im Vorfeld, dass günstige Ausschreibungsergebnisse zu dieser Kostenreduktion beigetragen hätten. Die Gemeinde erhielt vom Land eine Fachförderung in Höhe von 175 000 Euro, aus dem Ausgleichsstock flossen nochmals 180 000 Euro an Schliengen.