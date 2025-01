An diversen Halte- und Verpflegungsstelle gibt es kleine Platzkonzerte. Der gesammelte Wein wird von erfahrenen Winzern veredelt, und der unverwechselbare Rätzer-Cuvee wird dann an Umzügen an die Zuschauer ausgeschenkt. Im Anschluss wird gegen 16.30 Uhr der Narrenbaum am Feuerwehrhaus in Mauchen aufgestellt. Dies wird musikalisch von den „Riedmattenschlurbi“ Liel begleitet.

Narrentreffen weicht ins Bürger- und Gästhaus aus

Weiterhin wird dieses Jahr das zwölfte Narrentreffen der „Burgunder Rätzer“ Mauchen ausgerichtet.