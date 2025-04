Schliengen/Auggen: Die Menschen mitentscheiden lassen

Der Ausschuss kümmert sich aktuell um Themen wie das Einrichten eines Zentralbüros für alle Kirchengemeinden, sagt Pfarrerin von Kienle und ergänzt: „Der Kirchenbezirk Markgräflerland im Landkreis Lörrach ist schon etwas weiter.“ Sichtbare Veränderung sei die seit 1. Januar bestehende Dienstgemeinschaft mit den Dienstplänen der Pfarrer.

Die Zusammenarbeit im Kooperationsraum hatte unter anderem bereits zur Folge, dass der Konfirmandenunterricht inzwischen für alle Konfirmanden in Neuenburg stattfindet und nicht mehr in allen vier Kirchengemeinden. Beim Thema Kindergärten sei Pfarrer Ralf Otterbach nun für die kirchlichen Kindertagesstätten in allen vier Gemeinden zuständig.

Nicht mehr überall alles

„Dass etwas passieren muss, ist klar. Man kann nicht in die Zukunft laufen, wenn man weiß, dass es nicht funktioniert“, meint Schwarz-Schindler und ergänzt: „Kirchenaustritte werden mehr und die Finanzen weniger.“ Schwarz-Schindler, die ursprünglich aus Britzingen stammt, berichtet, wie dort vor 40 Jahren noch Kirche gelebt wurde. Damals sei jeden Sonntag in der kleinen Kapelle in Muggardt Gottesdienst gehalten worden, heute maximal noch viermal im Jahr.

„Die Leute werden älter und schauen sich Gottesdienste im Fernsehen an, wenn sie nicht mehr so gut zu Fuß sind“, ergänzt Reinecker. „Ich aber brauche am Sonntag meinen Gottesdienst in der Kirche“, betont sie.

In Auggen und Schliengen sei die Bevölkerung noch kirchennah und es gebe weniger Austritte als in den Städten, stellt von Kienle fest. Trotzdem werde in Zukunft nicht mehr überall alles angeboten werden können. „Wir müssen versuchen, die Menschen mitzunehmen und sie mitentscheiden zu lassen, wie die Kirche verschlankt wird“, ergänzt sie. Gleichzeitig plädiert sie dafür, Neues auszuprobieren. „Freitag ist der neue Sonntag“, sagt sie mit Blick auf neue Angebote wie den am Freitag stattgefundenen Gottesdienst inmitten der Kirschblüte.

Gottesdienste und Gemeindeversammlungen

Schliengen:

Sonntag, 13. April, ab 9 Uhr Gottesdienst in der Plälat-Hebel-Kirche mit anschließender Gemeindeversammlung

Auggen:

Sonntag, 13. April, ab 11.15 Uhr Gottesdienst in der Kreuzkirche mit anschließender Gemeindeversammlung