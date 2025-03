Die Narren sind los – auch in den Kirchen. In Schliengen rockten Heidi Schwarz-Schindler und Annette Stotz den Narrensonntag mit allen Sinnen, heißt es in einer Mitteilung der evangelischen Kirche. Die Besucher erlebten eine alemannische Predigt mit Autorschaft von Susi Rosskopf, die alle Missstände aufs Korn nahm, mit der notwendigen Prise Humor. Gehalten wurde diese von Heidi Schwarz-Schindler in der von Annette Stotz farbenfroh geschmückten Prälat-Hebel-Kirche. Der besondere Gottesdienst lockte viele Besucher an, die gemeinsam lachten und sangen „Heile, heile Gänsche“. Anschließend gab es Berliner, blickt die Kirchengemeinde auf die gelungene Veranstaltung zurück. In der Auggener Kreuzkirche hatten sich Narren aus allen Richtungen eingefunden, die von der Ehrenschlawinerin Gerda Reinecker mit ihrem jeweiligen Fasnachtsgruß begrüßt wurden, heißt es weiter. Organist Paul Kaiser packte seine Fasnachtslieder aus und glänzte mit einer verjazzten Form des Spirituals „Joshua fit the battle of Jericho“, denn die Festpredigt hielt Pfarrerin Bettina von Kienle zum Thema „Brandmauer“. Es habe sich ein buntes Bild in der Auggener Kreuzkirche geboten, schreibt die Kirche. Die Narren zogen anschließend gesegnet und fröhlich zum Umzug nach Neuenburg.