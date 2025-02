Neben den Taufen im Gottesdienst gibt es laut Mitteilung auch die Möglichkeit, Einzeltaufen in den einzelnen Kirchen zu feiern, aber auch an anderen schönen Orten, an denen die Tauffamilien feiern wollen. „Seit der Coronazeit ist es auch möglich, im eigenen Garten oder an einem schönen Brunnen oder Bach zu feiern“, heißt es weiter. Zudem finden zwei Tauftermine statt, an denen mehrere Familien gemeinsam feiern und sich zuvor in einem Taufseminar treffen und kennenlernen können, teilt die Kirche mit. Der erste Termin ist am 8. Juni (Pfingstsonntag) um 11.30 Uhr beim Brunnen vor Schloss Entenstein in Schliengen. Dazu findet ein Taufseminar im Martin-Luther-Haus statt am 20. Mai, 19 Uhr (Anmeldung beim Pfarramt Auggen, Tel. 07631/2589 , E-Mail auggen@kbz.ekiba.de). Die zweite Taufe ist für den 6. Juli im Rhein bei Neuenburg terminiert, das Taufseminar am 14. Juni im Gemeindehaus Neuenburg (Anmeldung: Pfarramt Neuenburg, Tel. 07631/799119, E-Mail Pfarramt@KircheNeuenburg.de).