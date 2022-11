„Zwischen Himmel und Erde“, so nennt der Künstler Ludger Schäfer seine Ausstellung, die seit Juli im Weingut Lämmlin-Schindler in Mauchen zu sehen ist. Zur Advents- und Weihnachtszeit wurde diese neu konzipiert, und stimmungsvolle Landschaftsbilder aus dem Markgräflerland und dem Schwarzwald sind nun das Thema der Präsentation. Ludger Schäfer lebt seit 2003 als freischaffender Künstler und Lehrer für Bildende Kunst in Britzingen. Die Vernissage der neu konzipierten Ausstellung wird am Freitag, 2. Dezember, um 18 Uhr im Weingut eröffnet. Wer die Ausstellung besuchen möchte, wird um Anmeldung unter Tel. 07635/440 oder per E-Mail an weingut@laemmlin-schindler.de gebeten. Foto: zVg