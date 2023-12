Auf je 25 Jahre aktives Engagement blicken Stefanie Moritz an der Klarinette und Katrin Rufer am Saxophon zurück. Beide durften sich über die Silberne Ehrennadel des Verbands plus Urkunde plus Vereinsurkunde freuen. Auch unter den Nachwuchsmusikern gab es Ehrungen.

Valentin Wigand und Fabio Seger erhielten das Leistungsabzeichen in Silber von Dieter Geiger. Ein lautstarker Applaus sandte Halle galt der Dirigentin des Jugendorchesters Jennifer Krause. Sie hatte an der Akademie in Staufen einen weiteren Kurs belegt und mit „sehr gut“ bestanden“.