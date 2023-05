Beim Einbiegen von der Eisenbahnstraße in die westliche Umgehungsstraße hat am Samstag gegen 17 Uhr, ein 86-jähriger Autofahrer ein aus Auggen kommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto übersehen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.