Schliengen. Ein mit mehr als zwei Promille alkoholisierter Autofahrer befuhr am Dienstag gegen 19.45 Uhr die Landstraße 132 von Sehringen in Richtung Sitzenkirch. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei hob das Auto leicht ab, schlug in das Erdreich ein, ehe es zwischen zwei Bäumen stecken blieb. Ein Ersthelfer konnte den verletzten Fahrer aus dem Auto befreien. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es musste geborgen und abgeschleppt werden Die Feuerwehr war mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort.