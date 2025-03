Schliengen/Bad Bellingen/Kandern: Projekte für die Allgemeinheit

Ein Netzwerk schaffen

Dass die Förderanträge wieder einmal mit recht viel Bürokratie verbunden sind, gab das Projektteam zu und bedauerte dies. Der Aufwand und das Engagement der Bürger lohne sich aber, wenn am Ende sinnvolle kleine Vorhaben umgesetzt werden, von denen die Allgemeinheit profitiere, hieß es. Die wichtigste Aufgabe des Regionalmanagements sei es, „ein Netzwerk aus örtlichen und regionalen Akteuren zu schaffen, die sich aktiv in die ländliche Entwicklung einbringen wollen“, betonte Nover.

Ideen für Projekte

Im Anschluss an die Infoveranstaltung trugen mehrere Bürger und Gruppen ihre Ideen vor und fragten konkret nach, wie die Antragsformulare möglichst zielgerichtet ausgefüllt werden könnten. Unter anderem beschäftigt sich der Verein „SchOeNeLi“ mit der Idee, einen Bürgertreffpunkt in Niedereggenen zu schaffen – dort könnte das aufgegebene Feuerwehrhaus eine Rolle spielen. „SchOeNeLi“ würde auch gerne einen Teil des ILE-Aktionswegs interessant gestalten – mit Vogelkästen, Schautafeln und mehr. Dafür müsse indes zuerst ein Teilstück des Wegs wieder instandgesetzt werden – und hierfür werden Fördergelder benötigt.

Ein Jagdpächter würde sich in Sachen Erosionsschutz für die Neuanpflanzung einer Hecke im Bereich der Römerstraße oberhalb von Schliengen einsetzen: „Denn in diesem Bereich, wo gerade noch die Gasleitungsarbeiten laufen, gibt es jedes Jahr bei Starkregen wegen der Maisfelder Probleme mit Schlamm, der über die Straße läuft – die Bodenerosion schreitet hier fort“, schilderte er. An der Römerstraße gibt es zudem weitere Stellen, an denen Bodenerosion droht.