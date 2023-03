Schliengen/Bad Bellingen Smartphone nicht versteuert

Mitte Februar reisten zwei 28 und 25 Jahre alte Männer, mit dem Zug aus der Schweiz kommend, nach Deutschland ein, wie der Zoll am Dienstag mitteilte. Auf Höhe Schliengen wurden die Reisenden durch Zollbeamte kontrolliert – sie meldeten keinerlei Waren an. Sie seien auf dem Weg zu ihren Zweitwohnsitzen in Berlin. In der Umhängetasche des 28-Jährigen fanden die Zöllner ein neues, originalverpacktes Smartphone sowie den Fahrzeugbrief eines Opel Zafira, welcher in zurückliegender Zeit in der Schweiz gekauft und nach Deutschland verbracht wurde, ohne die fälligen Einfuhrabgaben zu bezahlen. Bei dem 25-Jährigen wurden gleich zwei originalverpackte Smartphones aufgefunden, welche er als Geschenke für seine Frau und sein Kind mitbringen wollte.