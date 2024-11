Schliengen: Bäume für Schliengener Kindergärten

Seit 1996 engagieren sich die Mitglieder des Lions-Clubs Schliengen für das Gemeinwohl. Das aktuelle Projekt kommt den jüngsten Bürgern der Gemeinde zugute. Unter dem neuen Präsidenten Bernd Raßmann wurde eine Baumspendenaktion für die Schliengener Kindergärten gestartet. Zum Auftakt wurde am Montag eine Esskastanie auf dem Gelände des Waldkindergartens in Liel gepflanzt, weitere Hochstämme sollen folgen. Die Aktion, die von Yannik Haas vom Bauhof der Gemeinde unterstützt wurde, sorgte an dem nebligen Herbsttag für strahlende Kinderaugen. „Dieser Esskastanienbaum wird schmackhafte Früchte tragen, Schatten spenden und günstige Umweltbedingungen auslösen“, heißt es im Nachbericht.