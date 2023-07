Die Direktion von Schloss Bürgeln bietet ein kulinarisches „Glanzlicht“ an, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Donnerstag, 6. Juli, ab 17 Uhr gibt es ein Barbecue mit Weinverkostung im Garten von Schloss Bürgeln. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit Armin Schütz von „as-catering“ sowie dem Weingut Blankenhorn in Schliengen statt.