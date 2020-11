Schliengen Bauernhof statt Buckingham-Palast

Über das Netzwerk World-Wide Opportunities on Organic Farms (Weltweite Möglichkeiten auf Biobauernhöfen, kurz: WWOOF) stieß Büchin auf Marcus und Penny Fergusson und ihren Bio-Bauernhof in Somerset. Die Chemie stimmte, sodass Büchin seinen ursprünglich geplanten vierwöchigen Aufenthalt auf zehn Wochen verlängern konnte. „Es war toll, wie mich die Fergussons aufgenommen und wie viel Vertrauen sie mir entgegengebracht haben“, schwärmt Büchin.

So durfte der Gast aus Deutschland ganz selbstverständlich die Küche mitbenutzen, wobei seine Gastfamilie ihn bestens bekocht hat, wie er sagt. Ganz entgegen dem Klischee von der englischen Küche nämlich habe er selten so gut gegessen wie bei den Fergussons, sagt Büchin. „Das Einzige, was ich hingegen für meine Gastgeber zubereiten konnte, waren Rösti“, sagt er.

Von King Arthur bis Jane Austen

An den Wochenenden hatte Büchin frei und nutzte die Zeit für lange Ausflüge, meist mit dem Fahrrad. Dabei ging es etwa zur Isle of Wight oder in die für ihre römischen Bäder bekannte Stadt Bath. Auch Stonehenge, den berühmten Steinwall aus der Jungsteinzeit, hat er besucht. Generell schwärmt er vom Mythenreichtum der Gegend. „Auf King Arthur stößt man dort vielerorts“, sagt er. Auch die Schriftstellerin Jane Austen („Stolz und Vorurteil“), die von 1775 bis 1817 lebte, ist dort vielfach präsent. „Es gibt viele Orte, die stolz darauf sind, dass Jane Austen dort eine Zeit ihres Lebens verbracht hat“, sagt Büchin.

Corona-Regeln werden streng umgesetzt

Das Thema Corona war ebenfalls präsent, etwa durch die Maskenpflicht. Allerdings ist der Südwesten Englands von der Pandemie weitgehend verschont geblieben. „Bei uns gewinnt man häufig den Eindruck, dass Großbritannien besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffen ist“, sagt Büchin. Das gelte aber hauptsächlich für Großstädte wie London oder Manchester. Im Südwesten Englands gibt es hingegen kaum Infizierte. Laut Büchin hat das mit der Weitläufigkeit der ländlichen Region zu tun: „Wenn der nächste Nachbar gefühlt meilenweit entfernt wohnt, ist auch die Gefahr einer Ansteckung nicht gegeben“, sagt er und betont zugleich, wie strikt die Corona-Regeln umgesetzt werden. „Wenn ich als Dritter einen Laden betreten habe, ist hinter mir die Türe zugemacht worden, und wer keinen Mundschutz trägt, muss 100 Pfund (etwa 110 Euro) Strafe zahlen“, legt er dar.

Auch der Brexit, der geplante Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, ist ein Diskussionsthema. „Die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, sind dagegen, und zwar quer durch alle Altersgruppen“, schildert Büchin seinen Eindruck. Bei der Gastfamilie war mitunter sogar der Haussegen gefährdet: „Wenn Pennys Mutter zu Besuch war, die für den Brexit ist, war es besser, man hat darüber geschwiegen“, sagt Büchin.

Erinnerungen kommen als Buch heraus

Seine Erfahrungen hat Büchin, der Ende September wieder heimgekehrt ist, in dem Buch „Das Somerset-Tagebuch – Die Geschichte eines englischen Sommers“ festgehalten, das voraussichtlich am 7. Dezember in einer Auflage von zunächst 100 Stück veröffentlicht wird und bei dem Autor direkt bestellt werden kann. „Es wird einiges drinstehen, was auch enge Freunde bisher noch nicht wissen“, sagt Büchin, der in der Vergangenheit in Schliengen schon historische Vorträge unter anderem zur Geschichte der Fasnacht gehalten hat.

Weitere Informationen: „Das Somerset-Tagebuch – Geschichte eines englischen Sommers“ kann für 13,95 Euro bei Jonas Büchin, E-Mail hohenblauen@web.de, Tel. 07635 / 2415, vorbestellt werden.